T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Suriye sınırında hava aracı düşürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin Suriye sınırında bir hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Milliyeti belli olmayan insansız hava aracına ilişkin Rusya ve ABD'den peşpeşe açıklamalar geldi.

16 Ekim 2015 17:59


Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Bugün Suriye sınırında ülkemizin hava sahası içerisinde milliyeti bilinmeyen bir hava aracı tespit edilmiş; üç defa ikaz edilmesine rağmen hareketine devam etmesi üzerine, sınırda devriye görevi icra eden uçaklarımız tarafından angajman kuralları çerçevesinde ateş edilerek düşürülmüştür" ifadelerine yer verildi. İnsansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin TSK'dan bir açıklama yapılmadı. Aracın Kilis bölgesinde düşürüldüğü bildirildi.

TSK'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Rusya da açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov, Suriye'de hava operasyonu için havalanan tüm uçakların geri döndüğünü bildirdi. Konaşenkov, "İnsansız hava araçları da plana uygun şekilde hareket etti" dedi.

Öte yandan Reuters'in ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD düşürülen hava aracının Rusya'ya ait olduğundan şüpheleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye SuriyeRusyaABDBaşkanlığıSuriyeTSKKilisSavunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov SuriyeReuters ABDDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/Reuters BÖ/AÜ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24