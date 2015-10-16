Suriye sınırında hava aracı düşürüldü



Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, "Bugün Suriye sınırında ülkemizin hava sahası içerisinde milliyeti bilinmeyen bir hava aracı tespit edilmiş; üç defa ikaz edilmesine rağmen hareketine devam etmesi üzerine, sınırda devriye görevi icra eden uçaklarımız tarafından angajman kuralları çerçevesinde ateş edilerek düşürülmüştür" ifadelerine yer verildi. İnsansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin TSK'dan bir açıklama yapılmadı. Aracın Kilis bölgesinde düşürüldüğü bildirildi.

TSK'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Rusya da açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov, Suriye'de hava operasyonu için havalanan tüm uçakların geri döndüğünü bildirdi. Konaşenkov, "İnsansız hava araçları da plana uygun şekilde hareket etti" dedi.

Öte yandan Reuters'in ABD resmi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD düşürülen hava aracının Rusya'ya ait olduğundan şüpheleniyor.