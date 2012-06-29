Suriye sınırında hareketlilik artıyor, halkın tedirgin bekleyişi sürüyor

Gaziantep 5’inci Mekanize Zırhlı Tugayı General Ataman Kışlası’ndan Kilis’e sevk edilen 'Atılgan' ve 'Zıpkın' modeli Stinger füzeleri, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Karakolu’na yerleştirildi. Füzelerin rampaları da Suriye’ye çevrildi. Bu arada Özgür Suriye Ordusu Generali Mustafa el Şeyh, Reuters'a yaptığı açıklamada, şam yönetiminin 170 tankı Türkiye sınırı yakınlarındaki Halep çevresinde konuşlandırdığını iddia etti.

Adana 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Sezai Bostancı ile Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kahraman Güneş’in de dün ziyaret edip inceleme yaptığı sınır bölgesine, Gaziantep ve İskenderun’daki 39’uncu Mekanize Tugay Komutanlığı’ndan sevk edilen askeri araçlar ve Stinger füzeleri yerleştirilmeye başlandı. Generallerin inceleme yaptığı 2’nci Hudut Taburu’na bağlı Öncüpınar Sınır Karakolu’na yerleştirilen Stinger füzesinin rampalarının Suriye’ye çevrilmesi dikkat çekti.

Geçen aylarda Suriye ordusu da muhaliflere karşı başlattıkları operasyonlar çerçevesinde Türkiye sınırına yakın bölgelere askeri araç, tank ve uçaksavar ile keskin nişancıları yerleştirmişti.



'Savaş istemiyoruz'



Türkiye’nin de sınıra birlik kaydırması ve füze ile uçaksavar bataryalarını Suriye’yi hedef alacak şekilde yerleştirmesi Kilisliler'i tedirgin etti. Gelişmelerin kendilerini endişelendirdiğini belirten Kilisliler, "Türkiye sınıra yığınak yapmaya başladı. Suriye de daha önceden muhaliflere karşı yığınak yapmıştı. Sınırda muhalifler ile Suriye ordusu arasında çatışmalar çıkıyor. Tarlamıza girmeye korkuyoruz. Biz savaş istemiyoruz" diye konuştu.



Kara Kuvvetleri Komutanı Siirt'te



Bu gelişmeler yaşanırken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük'ün Siirt'e geldiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Kıvrıkoğlu ve Yörük'ün bölgedeki birliklerde incelemelerde bulanmak üzere kente geldiği, ziyaret kapsamında merkez ile Eruh ilçesindeki 3. Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerin denetleneceği kaydedildi.



'Suriye 170 tankı Türkiye sınırına konuşlandırdı'



Özgür Suriye Ordusu Generali Mustafa el Şeyh, Reuters'a yaptığı açıklamada, şam yönetiminin 170 tankı Türkiye sınırı yakınlarındaki Halep çevresinde konuşlandırdığını iddia etti. El Şeyh, tankların Halep'in kuzeyinde, Türk sınırına 30 km mesafedeki piyade okuluna konuşlandırıldığını belrtti.



Misilleme ya da operasyon hazırlığı



Muhalif general, 17'inci Mekanize Tümeni'ne bağlı tankların ya Türkiye'nin sınırlarına askeri sevkiyat yapmasına misilleme olarak ya da kuzey bölgelerinde başlatılacak geniş çaplı bir oprerasyon çerçevesinde bölgeye sevkedildiğini belirtti.

Mustafa el Şeyh'in iddiaları bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Geçen hafta bir türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesi sonrasında Türkiye, sınıra hava savunma sistemleri ve tank sevketmişti.