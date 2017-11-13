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Suriye sınırında görevli asker intihar etti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Birecik ilçesindeki İncirli Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan asker, nöbet sırasında tüfeğiyle intihar etti

13 Kasım 2017 18:53

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suriye sınırındaki Birecik ilçesindeki İncirli Hudut Karakolu\'nda vatani görevini yapan asker, nöbet sırasında tüfeğiyle intihar etti.
Olay, öğleden sonra Birecik 8\'inci Sınır Bölük Komutanlığına bağlı Suriye sınırındaki İncirli Hudut Karakolunda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er İshak K., nöbet tutuğu sırada bilinmeyen nedenle tüfeğiyle çenesine ateş etti. Silah sesi üzerine nöbet kulübesine giden silah arkadaşları, İshak K.\'yı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İshak K.\'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İshak K.\'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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