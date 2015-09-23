Suriye sınırında göçmenlerin bayram izdihamı

Türkiye’deki Suriyeli göçmenler, ülkelerindeki akrabalarıyla bayramlaşabilmek için, dünden itibaren Şanlıurfa'daki Akçakale, Kilis'teki Öncüpınar ve Hatay'daki Cilvegözü sınır kapılarına akın etti. Sınırdan geçmek isteyen mülteciler izdihama yol açtı. Yaşanan kargaşa sırasında kimi göçmenler ezilme tehlikesi geçirdi.

DHA’nın haberine göre; savaştan kaçarak geldikleri Türkiye’den yakınlarıyla bayramlaşmak amacıyla ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenler, dün sabahtan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Dün yaşanan yoğunluk ve izdiham nedeniyle öğleden sonra durdurulan geçişlere bu sabah yeniden başlandı. Dün 7 bin 900 kişinin Suriye’ye gittiği Öncüpınar Sınır Kapısı önünde bu sabah erken saatlerde binlerce kişi toplandı. Aileleri ve yanlarına aldıkları hediyelik eşyalar ile sınır kapısı önüne kurulan demir bariyerin ardında toplanan Suriyeliler, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra ülkesine gönderildi.

İzdiham yaşandı

Ancak, saatlerin ilerlemesi ile birlikte sıranın kendilerine gelmemesinden şikâyet eden ve önlerine başkalarını aldığı nedeniyle Suriyeliler arasında tartışma çıktı. Bu sırada bazı Suriyeliler de bir an önce işlemlerin yapıldığı alana gitmek için ön tarafa doğru hareket edince izdiham yaşandı. Kargaşa ve izdiham sırasında bazı çocuk ve kadınlar ezilme tehlikesi, birçok kişi de baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçirenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, bazı bebek ve çocuklar da görevliler tarafından ezilmekten son anda kurtarıldı. Bu sırada polisler, yaşananları takip eden gazetecileri de güvenliklerini sağlayamayacakları gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırdı.

Binlerce Suriyeli’nin halen ülkesine gitmek için beklediği Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Göç İdaresi Müdürlüğü, kayıt işlemlerini görevli sayısını artırarak hızlandırırken, yoğunluk ve izdihamın önlenmesi için de farklı tedbirler alındı. Takviye polis ekipleri sınırda görevlendirilirken, trafik polisleri de yoğunluğu eritmek ve izdihamın önüne geçmek için yeni mültecilerin gelmesinin önlenmesi için Öncüpınar Sınır Kapısı’na giden yolları ulaşıma kapattı. Yetkililer, sınır kapısı önünde bekleyen binlerce kişinin işlemlerinin yapılarak ülkesine gitmesinin ardından, alana yeni Suriyelilerin gelişine izin verileceğini bildirdi.