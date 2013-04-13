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Suriye sınırında gerginlik

Kamışlı'nın Dibane ve Tartap köylerinde yaşanan çatışma sesleri Mardin'in Nusaybin ilçesinden de duyuldu

13 Nisan 2013 00:58

Suriye'nin Kamışlı kentinde muhaliflerle Esad askerleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Çatışmadan kaçanlar Nusaybin sınırına yığılınca, Türk askerler grubu dağıtmak için havaya ateş açtı.

Kamışlı'nın Dibane ve Tartap köylerinde yaşanan çatışma sesleri Mardin'in Nusaybin ilçesinden de duyuldu.

Bölgeden kaçan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık gruplar, Nusaybin ile Kamışlı arasındaki mayınlı bölgeyi geçip sınıra dayandı.

Türk askerleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölge mayınlı arazi olduğu için anonslar yapılarak Suriyeliler uyarıldı, geri dönmeleri istendi.

Gruplar geri gitmemekte direnince, askerler havaya ateş açtı.
Asker ve polisler sınırda beklemede. Kamışlı'dan zaman zaman silah sesleri gelmeye devam ediyor.

Türkiye'ye geçmek isteyenler de hala sınırın karşı tarafında.

 

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