Suriye sınırında Cizre-Nusaybin-Silopi’ye beton duvar

Operasyonlar sona ermesine rağmen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de Suriye sınırına 3 metre yüksekliğinde beton duvar örülmeye başlandı. Daha önce Nusaybin'de yapımına başlanan duvarla Cizre-Silopi arasındaki bölgede başlanan duvar sınır hattı boyunca tamamlanırsa uzunlukları 128 kilometreyi bulacak.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesinin Suriye sınırına beton duvar örülüyor. Cizre’de 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Cizre-Nusaybin arasında bulunan 1 kilometre uzunluğundaki sınır hattına 2 metre genişliğe sahip 3 metre yüksekliğindeki beton bloklardan oluşan bir duvar örüldü. Suriye’den yasa dışı yollarla Cizre’ye yapılan giriş-çıkışı engellemek için sınıra örülen beton duvar, Cizre’nin Suriye sınırında bulunan Yafes Mahallesi’nden görülebiliyor.

Cizre-Silopi arasına da duvar

Nusaybin-Cizre arasında kalan Saklan Deresi mevkiinden Dicle Nehri’ne kadar süren 1 kilometrelik alana örülen beton duvarın tamamlanması üzerine Cizre-Silopi arasında bulunan Suriye sınırına da beton duvar örülmesi için çalışmalara başlandı. Cizre-Silopi arasındaki Suriye sınırına beton duvar örülmesi için 3 metre yüksekliğindeki beton bloklar Dicle Nehri’nin iki ilçe arasında kalan bölümüne taşındı.

Nusaybin’de de beton duvar örülmüştü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise daha önce kazılan hendeklerin yerine beton duvar örülmesi için geçtiğimiz hafta çalışmalara başlanmıştı. Nusaybin, Cizre ve Silopi’nin Suriye sınırında yapımı devam eden beton duvarlar sınır hattı boyunca tamamlanırsa Suriye sınırına yaklaşık 128 kilometre uzunluğa sahip bir beton duvar örülmüş olacak.