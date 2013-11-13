Suriye sınırında çatışma

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den hedef gözetmeksizin ateş açan kaçakçı grubuna sınır birliğinde görevli askerler tarafından karşılık verildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Suriye hududunda Hatay'daki Şehit Çavuş M.Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, kaçakçılık yapmaya hazırlanan kişilerin 100-120 araçla farklı noktalarda toplandıkları, Suriye tarafında ise kaçakçıların sınıra doğru yaklaştıkları tespit edildi.

Türkçe ve Arapça hudut hattına yaklaşılmaması uyarısında bulunulmasına karşın gruplar ikaza uymadı. Suriye tarafından hudut hattına yaklaşık 30 metre mesafeden Kalaşnikof piyade tüfeği olduğu değerlendirilen silahlarla bölgedeki hudut unsurlarına hedef gözetmeksizin 10-15 el ateş açıldı.