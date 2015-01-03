Suriye sınırında bir asker şehit oldu

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye sınırında nöbet tutan er 21 yaşındaki Emrah Çalkın, şakalaştığı silah arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hadi Kurt'un haberine göre, olay, bu sabah erken saatlerde Suriye sınırındaki Akçakale İlçesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sınır hattında nöbet tutan askerlarden Çalkın, şakalaştığı kimliği açıklanmayan arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürülen Çalkın, acil serviste yapıyan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çalkın’ın cenazesi otopsi için morga konulurken, askeri yetkililer olay yerinde inceleme yaptı. Şehit er Çalkın’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Van’a gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.