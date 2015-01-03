T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırında bir asker şehit oldu

İddiaya göre, Emrah Çalkın şakalaştığı kimliği açıklanmayan arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı

03 Ocak 2015 13:14

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye sınırında nöbet tutan er 21 yaşındaki Emrah Çalkın, şakalaştığı silah arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hadi Kurt'un haberine göre, olay, bu sabah erken saatlerde Suriye sınırındaki Akçakale İlçesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sınır hattında nöbet tutan askerlarden Çalkın, şakalaştığı kimliği açıklanmayan arkadaşının tüfeğinden çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürülen Çalkın, acil serviste yapıyan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çalkın’ın cenazesi otopsi için morga konulurken, askeri yetkililer olay yerinde inceleme yaptı. Şehit er Çalkın’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Van’a gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

suriyesınıraskerşehitnöbetŞanlıurfaAkçakale İlçesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24