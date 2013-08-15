Suriye sınırında yine büyük kaçakçı grubu

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye-Türkiye sınırını Suriye tarafından ihlal etmeye çalışan yaklaşık bin kişilik bir kaçakçı grubu tespit edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada kaçakçıların ateş açtıktan sonra mazot bidonlarını bırakarak kaçtıkları ifade edildi.

Genelkurmay açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye-Suriye Hududu'nda, 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, saat 04:15'te hudut hattında görev yapan araç ve personelimiz tarafından hudut bölgesinde 300 metrelik bir hat boyunca yaklaşık 40 araç ve 750-1000 kişilik yaya, ayrıca 150 kişilik atlı kaçakçı grubu tespit edilmiştir.

Hudut Hattı'nda bir adet Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, iki adet Zırhlı Muharebe Aracı, bir adet Zırhlı Personel Taşıyıcı ve bir tank ile geçiş noktaları kapatılmış ve derinlikte ilave emniyet tedbirleri alınmıştır.

Kaçakçı şahıslara, hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Türkçe ve Arapça ikazlar yapılmış, ancak yaya şahıslar ve atlı gruplar ikazlara uymayarak, hudut hattına farklı noktalardan yaklaşmaya devam etmiş, kaçakçılık girişiminde bulunmuşlardır.

Kaçakçı şahıslara bölgede görev yapan unsurlarımız tarafından müdahale edilmiş, müdahale esnasında, Kuşaklı köyünden pompalı tüfekle 15-20 el ateş edilmiş, bunun üzerine unsurlarımız tarafından ateşe karşılık verilmiştir.

Yapılan müdahale ve uyarı atışları sonucu kaçakçılar bölgeden uzaklaşmışlardır. Olay sonrası yapılan arazi taraması sonucu bölgede 35 adet mazot bidonu bulunmuştur.'