'Sınırında askeri operasyonlar devam ediyor'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye tarafında helikopterlerle askeri operasyon yapıldığını öğrendikten sonra acil koduyla gece 02.00'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'u telefonla aradı.

Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban'a son 24 saatte Reyhanlı üzerinden 2 bin 500 Suriyeli mültecinin Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sınırın Suriye tarafında yaşanan gelişmelere ilişkin elindeki bilgileri BM Genel Sekreteri Ban'la paylaşan Davutoğlu, sınıra yakın bölgelerde helikopterlerin de kullanıldığı askeri operasyonlar yapıldığını dile getirdi.

Konunun aciliyetini vurgulayan Davutoğlu, istenmesi durumunda sınırın Türkiye tarafında gelişmeleri görmek için BM yetkililerinin gelebileceğini, buna olanak sağlanabileceğini söyledi.

Mültecileri Türk askerleri karşılıyor

Türkiye Suriye sınırında yeni bir göç dalgası başladı. Son 24 saat içinde şiddetten kaçan yaklaşık 2 bin 700 Suriyeli mülteci sınırı geçerek Türkiye'ye geldi.

Suriyeli mülteciler, Hatay Reyhanlı Bükülmez Köyü yakınlarında Türk askerleri tarafından karşılanıyor.

Geceyi geçirmeleri için Reyhanlı'daki çadırkentlere yerleştirilen Suriyelilerin havanın aydınlanmasıyla bugün Şanlıurfa Ceylanpınar'daki konteynerkente sevk edilmeleri planlanıyor. Sınırı geçenlerin sayısının ilerleyen saatlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.