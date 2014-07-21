Suriye sınırında asker ve polis araç devirdi; eylem çadırları yakıldı

Suriye'nin Kobanê şehrindeki IŞİD saldırılarını protesto etmek için Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ziyaret köyüne kurulan eylem çadırına asker ve polis ikinci kez müdahale etti. Müdahale sırasında askerler 7 kişiyi gözaltına alırken, araçları devirmesi dikkat çekti.

Rojava’nın Kobanê kantonuna yönelik Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) saldırılarını protesto etmek için Urfa’nın Birecik ilçesine bağlı Ziyaret köyüne kurulan eylem çadırına asker ve polis ikinci kez müdahale etti.

İMC'nin haberine göre, Ziyaret köyündeki müdahalede 2 çadır ve dört araç askerlerce yakılırken, 7 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Müdahale sırasında askerklerin yurttaşlara ait bir aracı bir tepenin başından nasıl yuvarladıkları İMC TV Kameramanı Refik Tekin tarafından görüntilendi.