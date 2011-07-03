Suriye sınırında ajan alarmı

T24 - Suriye’den kaçanlar için oluşturulan kamplara yabancı istihbarat servislerinin sızmasına engel olmak amacıyla MİT ve emniyet alarma geçti. Yabancı yardım kuruluşları kamplara sokulmuyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Suriye’den kaçanların barınması amacıyla Hatay’da oluşturulan kamplara, yabancı istihbarat servislerinin sızmasını önlemek amacıyla yurtdışı menşeili yardım kuruluşlarının girişine izin verilmediği ortaya çıktı. Bu nedenle hem MİT’in hem de emniyet istihbaratının bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Suriye’deki iç karışıklık nedeniyle can güvenliğini sağlamak isteyen binlerce Suriyeli’nin sınırı geçerek Türkiye’ye gelmesi sonucu oluşan kamplarla ilgili olarak bir dizi önlem alınmaya başlandı. Sayıları 10 bini aşan Suriyeli sığınmacıların arasına yabancı gizli servis mensuplarının sızmasının önlenmesi amacıyla kamplara yurtdışı kaynaklı insani yardım kuruluşlarının gelişine izin verilmediği öğrenildi.

MİT ve emniyet alarmda



Türk Kızılay’ı, Başbakanlık Afet İşleri Başkanlığı ve Hatay Valiliği’nin koordinesinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında yurtdışından gelen “yerinde yardım dağıtımı” taleplerine de Dışişleri Bakanlığı’nca “güvenlik önlemleri” gerekçesiyle onay verilmediği kaydedildi.



Bu konuda Dışişleri Bakanlığı’nın; MİT, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen görüşler sonrasında bu yönde karar aldığı belirtildi. Bölgenin, Türkiye’nin güvenliği açısından hassas olması nedeniyle yabancı gizli servislerin etkinliğine olanak sağlanmaması için Dışişleri Bakanlığı ile güvenlik birimlerinin ortak karar aldığı öğrenildi.



Bu kapsamda, bölgedeki hareketliliği takip için MİT ve emniyet istihbaratının faaliyetlerini yoğunlaştırdığı da belirtildi. Sığınmacılar arasında Suriye’den PKK sızmalarına karşı da bölge kırsalında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.



Daha önce Kuzey Irak’tan yaşanan göç olaylarında pek çok PKK’lının Türkiye’ye bu yolla girdiğinin ortaya çıkması nedeniyle bu kez Hatay’a yapılan geçişler sıkı denetime alındı. Özellikle son dönemde Hatay’ın güneyindeki kırsal bölgelerde güvenlik kuvvetleriyle PKK’lılar arasında yaşanan çatışma ve eylemlerin artış göstermesi nedeniyle istihbarat birimlerinin yasadışı geçişlerinin önlenmesi çalışmalarına ağırlık verdiği kaydedildi.

Suriye casusları yakalandı



Bu arada, Hatay’daki kamplarda toplanan 10 binden fazla sığınmacıyla ilgili olarak bilgi elde etmek amacıyla çadırkentlere girmeye çalışan üç şüphelinin yakalandığı, sığınmacıların arasına karışarak Türkiye’ye giren 1’i kadın 3 kişinin casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı haberi dün kamuoyuna yansıdı. Zanlılarla ilgili adli işlemin yerel makamlarca yürütüldüğü belirtildi.