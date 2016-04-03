Suriye sınırında 37 kişi yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 37 kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, ekipler, Ceylanpınar ilçesine bağlı Cırcıp Deresi mevkiindeki buğday tarlasında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıldığını tespit etti.

Habertürk’ün haberine göre, bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 37 kişiyi yakaladı.

PYD'nin kontrolündeki Rasulayn bölgesinden geldikleri iddia edilen mülteciler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.