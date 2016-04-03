T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırında 37 kişi yakalandı

Mülteciler sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü

Arşiv

03 Nisan 2016 01:21

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 37 kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, ekipler, Ceylanpınar ilçesine bağlı Cırcıp Deresi mevkiindeki buğday tarlasında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıldığını tespit etti.

Habertürk’ün haberine göre, bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 37 kişiyi yakaladı.

PYD'nin kontrolündeki Rasulayn bölgesinden geldikleri iddia edilen mülteciler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ETİKETLER

ceylanpınar mülteci 37 suriyeli haber jandarma yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24