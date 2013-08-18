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Suriye sınırında 3 bin kaçakçı engellendi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırını kaçakçılık amacıyla mazot bidonlarıyla geçmeye çalışan 250 atlı grup ve 3 bin kişinin engellendiği açıkladı

18 Ağustos 2013 20:25


Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırını kaçakçılık amacıyla mazot bidonlarıyla geçmeye çalışan 250 atlı grup ve 3 bin kişinin engellendiği açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Türkiye -Suriye sınırındaki Hatay 'ın Narlıcı bölgesinde bulunan 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Oğulpınar Hudut karakolu sorumluluk sahasında, dün saat 20.00 sularında, 50-60 araç, 200-250 atlı ve 800-1000 yayadan oluşan kaçakçı grubunun Suriye tarafında toplandı. Bu grubun sınıra doğru yaklaştığı tespit edilirken gece yarısında sayılarının 3 bin kişiyi bulduğu ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı, şu bilgileri kamuoyu ile paylaştı:

 

zırhlı araçlarla engellendiler

 

"Yapılan tespit doğrultusunda, bölgede bulunan 1 taktik tekerlekli zırhlı araç, 2 zırhlı muharebe aracı, 1 geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı ile hududun muhtemel geçiş noktalarına tıkama yapılmıştır. Kaçakçıların hudut hattına yaklaşmamaları konusunda Arapça ve Türkçe ikazlar yapılmış, ancak şahıslar ikazlara uymayarak yanlarında bulunan mazot bidonları ile birlikte, hudut hattına 11 farklı noktadan yaklaşmışlar ve geçiş yollarını kapatan zırhlı araçları yoğun bir şekilde taşlamışlardır. Atlı bir grup da hudut hattının 4 km.lik bölümünden hududu çeşitli noktalardan geçmeye çalışmış ancak bir Tank, bir Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı, bir Zırhlı Personel Taşıyıcı ile bu grubun da yasa dışı geçiş teşebbüsleri engellenmiştir. Olayda, Hudut unsurlarımızda herhangi bir personel zayiatı meydana gelmemiştir."

 

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