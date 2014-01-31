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Suriye sınırında 150 uçaksavar mermisi ele geçirildi

Suriye'den Türkiye'ye girerken tespit edilen 2 kişi, kaçarken arkalarında 15 uçaksavar mermisi bıraktı

31 Ocak 2014 01:22

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin Suriye sınırında 150 doçka uçaksavar mermisi ele geçirildiğini bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Suriye sınırında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından Yayladağı İlçesi'ndeki Güveççi Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında kimliği belirsiz iki kişinin Suriye'den Türkiye'ye doğru sınır hattına yaklaştığı tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Güveççi Hudut Karakolu'nda görevli Ani Müdahale Timi (AMT) sevk edilerek, sınıra yaklaşan 2 kişiye sınıra yaklaşmamaları konusunda 'dur' ikazında bulunuldu. Uyarıya aldırmayan kişiler, yanlarında bulunan malzemeleri bırakarak Suriye tarafında geldikleri yöne doğru kaçtı. Şahısların kaçmasının ardından olay yerinde arama yapan askerler, 150 doçka uçaksavar mermisi ele geçirdi.

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