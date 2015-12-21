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Suriye sınırında 10 F-16 ile devriye uçuşu

TSK: 10 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir

21 Aralık 2015 01:40

Genelkurmay Başkanlığı, 10 F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu yapıldığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir" dendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir arama kurtarma gemisi ile Ege'de keşif gözetleme görevi icra ettiği, 3 bot ve bir mobil radar ile Türkiye-Suriye deniz yan hududunda kontrol görevi icra edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Karadeniz uyumu harekatında görevli TCG Yıldıray, Orta Karadeniz'de, Akdeniz Kalkanı harekatında görevli TCG Burakreis, Doğu Akdeniz'de, Birleşik Görev Kuvveti-151 Deniz Haydutluğu ile Mücadele görevine iştirak eden TCG gemlik ise Aden Körfezinde karakol icra görevi icra ettiği ve harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 7 geminin seyir icra ettiği bildirildi.

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçak ile Trabzon Devlet Hastanesindeki bir donörden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan bir hastaya nakil için organ götürüldüğü açıklandı.

 

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