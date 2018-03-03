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Suriye sınırına tek seferde en büyük sevkiyat gerçekleşti

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı

03 Mart 2018 21:51

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Ülkenin farklı noktalarındaki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen, aralarında obüs yüklü tırların da bulunduğu yaklaşık 40 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi.

Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. 

Kent çıkışına kadar korna, marş ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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