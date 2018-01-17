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Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Olası Afrin operasyonunun ardından Suriye sınırına yapılan tank sevkiyatı sürüyor

17 Ocak 2018 20:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk ordusunun Afrin ve Menbiç'te her an harekâta başlayabileceğini açıklamasının ardından Suriye sınırına yapılan tank sevkiyatı sürüyor. 

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Hassa 1. Hudut Bölüğü'ne çok sayıda tank ve zırhlı askeri araçlar sevk edildi. Afrin'in sıfır noktasında bulunan birlikleri sevk edilmek üzere gelen tank ve zırhlı askeri araçlar olası bir Afrin operasyonu için bekliyorlar. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test ettiler.

Dün geceden bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle bölgeye gelen tank ve askeri araçların üstleri örtülerek, gelecek emirleri beklemeye başladılar.

Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla yapılması düşünülen Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere askeri araç ve personel takviyesinin devam etmesi bekleniyor.

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