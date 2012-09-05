Suriye sınırına tank sevkiyatı

Şanlıurfa’da, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan Suriye sınırındaki ilçelere tank sevkiyatı devam ediyor. Bugün TIR’lara yüklenen 4 tank, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Suruç’a sevk edildi.

Daha önce Suriye sınırında bulunan Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç’a çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi ve tatbikatlar yapıldı. Bugün de kent merkezinde bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan TIR’lara yüklenerek çıkarılan 4 tank, Suruç’a gönderildi.

Trafik polisleri ile zırhlı araçların eşlik ettiği tankların, kontrolün Kürtlere geçtiği ileri sürülen Halep’in Ayn-El Arap kasabasının karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Köyü’nde konuşlandırılacağı bildirildi. Öte yandan, son zamanlarda sınır hattı boyunca askeri helikopterlerin uçuşlarını sıklaştırması dikkat çekiyor.