Suriye sınırına sevkıyat sürüyor; komando birlikleri de gönderildi

Türkiye'nin Afrin’e yönelik olası operasyonu kapsamında sınırdaki askeri hazırlıklar devam ederken Hatay-Kilis sınırına sevkıyat devam etti.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönderilen konteyner ve zırhlı araçlar ile komando birlikleri, Hatay’ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 14 Ocak’ta Afrin’deki YPG mevzileri obüs toplarıyla vurulmuş, bölgeye çok sayıda zırhlı araç takviyesi sonrasında, sınıra yakın bölgelerde iş makineleri mevzi kazmaya başlamıştı. Suriye sınırında iş makineleri ile askeri araçlarının sevk edildiği noktalarda bulunan obüs toplarının yönünün Suriye’ye çevrildiği görüldü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Hawk füze bataryalarının yönü de Afrin’e çevrilmiş durumda.



Suriye’nin İdlib kentine gitmek için Hatay’ın Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriye vatandaşlarının geçişine izin verilirken, sınıra yakın köylerde jandarmanın güvenlik önlemlerini arttırdığı gözlendi. Kilis’te ise sağlık personellerine zorunlu olmadığı sürece izin kullanmamaları yönünde sözlü olarak uyarı yapıldı.