Suriye sınırına kurşun geçirmez siper

Hatay'daki sınır hattının bazı yerlerine askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon siper örüldüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali kapsamında Hatay'a getirilen obüslerin etrafının 3 metrelik toprakla çevrili olduğu belirtildi. Sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak kurşun geçirmez akordiyon bariyerler örüldü.

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu 10 araçlık konvoy da Suriye sınır hattı istikametine hareket etti.

Genelkurmay Başkanlığı’nca, Astana süreci kapsamında İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurlarının, 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirilmişti.