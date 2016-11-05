T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırına ikinci zırhlı araç sevkiyatı başladı

Sınıra zırhlı araç sevkiyatı kapsamında görevlendirilen 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurlar, gece saatlerinde Çankırı'dan yola çıktı

05 Kasım 2016 04:52

Ankara ve Çankırı'dan, 1 Kasım tarihinde karayolu ile çıkan 17 TIR'dan oluşan tankları taşıyan TIR konvoyu Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı. 17 TIR'lık konvoyun Silopi'ye ulaşmasının ardından ikinci sevkiyat için hazırlıklar başladı. 

Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait tanklar sabah saatlerinden itibaren trenlere yüklendi. 

Tren konvoyu askeri personeliyle birlikte yola çıktı. Zırhlı araç konvoyuyla birlikte sınıra gidecek olan askeri personeller de Çankırı Tren Garı'nda yakınları ile vedalaşarak yola çıktılar.

Öte yandan konvoya askeri personel için hazırlanan kumanyalar ve askerlerin ihtiyaçları ve kullanacağı çeşitli materyaller de yüklendi.

ETİKETLER

araçaskersevkiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24