T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırına güvenlik duvarı inşası için çalışma başlatıldı

Hayati Yazıcı: Askeri yasak bölgenin güvenliğini sağlamak üzere, sağlı sollu kısmen tel örgü, kısmen de duvar yapmak suretiyle görüntü donanımları da yerleştirilmek üzere projelendirdik

23 Mayıs 2013 20:23

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye sınırına güvenlik duvarı inşa edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.  Projeye göre, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye'nin Bab El-Hawa Sınır Kapısı arasındaki yaklaşık 2.5 kilometrelik alana inşa edilecek duvar bölgeyi kaçak girişlere karşı izole edecek.

Ntvmsnbc'den Gökhan Gerçek'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Silahlı Kuvvetler’le protokol yapıldığını belirterek, “Protokol çerçevesinde askeri yasak bölgenin güvenliğini sağlamak üzere, sağlı sollu kısmen tel örgü, kısmen de duvar yapmak suretiyle, görüntü donanımları da yerleştirilmek üzere projelendirdik. Bu yapı tamamlandıktan sonra oradaki güvenlik daha da üst düzeye gelmiş olacak” diye konuştu.

\

Suriye sınırındaki sınır kapılarında alınacak önlemler sadece bununla sınırlı değil.

Yayladağı, Karkamış ve Akçakale gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Gelişmiş kamera ve arama tespit sistemleriyle donatılacak.

Bakan Yazıcı, ilk olarak Cilvegözü saldırısının ardından kullanılmaya başlanan mobil x-ray cihazlarının yangınlaştırılacağını söyledi.

Yazıcı, “Bu cihazlar hareketli araç, yanından geçenin röntgenini çekiyor. Cilvegözü’ne gönderdik, bu araçların sayısını çoğaltma yönünde çalışmamız var” dedi.

ETİKETLER

suriye sınır kapılarıduvarcilvegözü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24