Suriye sınırına güvenlik duvarı inşası için çalışma başlatıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye sınırına güvenlik duvarı inşa edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Projeye göre, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye'nin Bab El-Hawa Sınır Kapısı arasındaki yaklaşık 2.5 kilometrelik alana inşa edilecek duvar bölgeyi kaçak girişlere karşı izole edecek.

Ntvmsnbc'den Gökhan Gerçek'in haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Silahlı Kuvvetler’le protokol yapıldığını belirterek, “Protokol çerçevesinde askeri yasak bölgenin güvenliğini sağlamak üzere, sağlı sollu kısmen tel örgü, kısmen de duvar yapmak suretiyle, görüntü donanımları da yerleştirilmek üzere projelendirdik. Bu yapı tamamlandıktan sonra oradaki güvenlik daha da üst düzeye gelmiş olacak” diye konuştu.

Suriye sınırındaki sınır kapılarında alınacak önlemler sadece bununla sınırlı değil.

Yayladağı, Karkamış ve Akçakale gümrük kapıları baştan aşağı yenilenecek. Gelişmiş kamera ve arama tespit sistemleriyle donatılacak.

Bakan Yazıcı, ilk olarak Cilvegözü saldırısının ardından kullanılmaya başlanan mobil x-ray cihazlarının yangınlaştırılacağını söyledi.

Yazıcı, “Bu cihazlar hareketli araç, yanından geçenin röntgenini çekiyor. Cilvegözü’ne gönderdik, bu araçların sayısını çoğaltma yönünde çalışmamız var” dedi.