Suriye sınırına duvar örülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ndeki Suriye sınırına hendek kazıp duvar örüyor. 2.5 metre yüksekliğinde, 1 metre kalınlığındaki duvarın roketatara dahi dayanıklı olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre TSK, yasa dışı geçişlerin önüne geçmek ve kaçakçılığı önlemek için 3’üncü Hudut Taburu Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Yayladağı İlçesi’ne bağlı Güveççi, Görentaş, Uluyol ve Aşağıpulluyazı Mahallerinin Suriye sınırındaki noktalarına mayısayında hendek kazıp duvar örmeye başladı. Terör saldırılarının son günlerde artması üzerine çalışmalara hız verildi.

Şu ana kadar sınıra 2,5 kilometre uzunluğunda akordeon duvar örüldü, 2,5 metre yüksekliğinde, 1 metre kalınlığında ve üzeri tel örgülü olan duvarın roketatara dayanıklı olduğu belirtildi. Duvarın hemen arkasına ise 7 kilometre uzunluğunda, 4 metre derinliğinde hendek kazıldı.

Çalışmalar devam ederken, TSK bu önlemlerine ek olarak sınıra güvenlik kameraları yerleştirilecek. Belli noktalardaki kulelere yerleştirilecek olan kameralar 24 saat kayıt yapacak, Kameralar aynı zamanda gece görüşlü olacak. Bunların dışında askerler yine sınırda zırhlı araçlarla devriye gezecek.

Öte yandan hendek ve duvarın kaçakçılığa ağır darbe vurduğu belirtildi. Duvarın olmadığı bir noktadan Türkiye’ye geçmeye çalışan bir grup kaçakçının yanındaki hayvanlardan 2’sinin hendeğe düştüğü, kendilerinin de diğer hayvanlarla birlikte Suriye tarafına kaçtığı kaydedildi.