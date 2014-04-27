Suriye sınırına bin 200 metrelik seyyar duvar örülüyor

Suriye'ye sınırındaki köyde sınır ihlalleri ve kaçakçılığın önüne geçmek için başlatılan çalışma kapsamında 30 santimetre kalınlığında ve 3 metre genişliğinde betondan duvar örülüyor.

Yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda olması planlanan duvarın, 9 ton ağırlığında ve taşınabilir özelliğe sahip olacağı bildirildi.

Uygulama, Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Atme kasabasında belli bölgelerde hayata geçirilirken, Kuşaklı köyünde 2 gün önce başlayan çalışmalarda şimdiye kadar 150 beton blok yerlerine konuldu.

Hazır beton duvarların, istenildiği zaman kaldırılarak taşınabilir özellikte olduğu belirtilirken, bu sayede sınır hattı boyunca her türlü sıkıntının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.