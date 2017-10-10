Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mustafa KANLI- Ömer ŞULUL/GAZİANTEP- ŞANLIURFA, (DHA) - GAZİANTEP’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkan zırhlı araçlar Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa sınırına gönderildi.

Gaziantep\'ten dün akşam saatlerinde TIR’lara yüklenen aralarında tankların da bulunduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yaptı. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı askeri konvoy, Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere Gaziantep\'ten Şanlıurfa\'ya doğru yola çıktı.

Akşam saatlerinde polis eskortu eşliğinde Şanlıurfa\'ya ulaşan askeri konvoy, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı\'na ulaştı. Tugaya giren tank ve zırhlı araçların ihtiyaç durumuna göre Suriye sınırındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar\'da konuşlandırılacağı bildirildi.

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