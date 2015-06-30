Suriye sınırına askeri sevkiyat

IŞİD'in, Gaziantep’in Karkamış ilçesiyle Suriye’nin Cerablus kenti arasındaki sınırın Suriye tarafında başlattığı hendek kazısı devam ediyor. İddiaya göre militanlar sınır hattına yakın bir noktaya geldi ve toprağa patlayıcı döşedi. Sıcak gelişmelerin yaşandığı sınıra askeri araç sevkiyatı yapıldı.

5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 32 tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personeli taşıyan otobüsler, güvenlik önlemi altında Kilis'e hareket etti. Tank ve diğer askeri araçlar, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesinde belirlenen noktalara konuşlandırılacak.

IŞİD kazı yapıyor

IŞİD'in, Gaziantep’in Karkamış ilçesiyle Suriye’nin Carablus kenti arasındaki sınırın Suriye tarafında başlattığı hendek kazısı devam ediyor.

İş makinesiyle sınır boyunca hendek kazan IŞİD, Türkiye tarafından gelebilecek zırhlı araçların geçişini engellemeye çalışıyor. Belli aralıklarla iş makinelerini durduran ve daha sonra hendek kazma çalışmalarına devam eden IŞİD’liler, yaklaşık 200 metrelik mesafeye hendek kazdı. Tek iş makinesiyle devam eden çalışmalar sık sık militanlar tarafından kontrol ediliyor. Suriye Gümrük Kapısı'ndan itibaren başlatılan hendek kazma çalışmaları Carablus kentine doğru ilerliyor. Hendeğin sınır hattı boyunca Fırat Nehri’ne kadar kazılacağı öğrenildi. Hendek kazma çalışmaları Türkiye tarafındaki askerler tarafından da takip ediliyor.

Nusaybin’de askerin kazdığı hendek 500 metreye ulaştı

Bu arada Mardin’in Nusaybin İlçesi ile hemen karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınıra Türk askerleri tarafından kazılan hendek 500 metreye ulaştı. Askerler bölgede güvenlik önlemleri alırken, sınır karakollarına radar ve tankların konuşlandırıldığı görüldü.

Suriye’nin Kamışlı kentinin hemen karşısında bulunan Nusaybin İlçesi’nde sınırdaki mayınlı bölgeye Türk askerleri tarafından bir hafta önce hendek kazılmaya başlandı. Nusaybin ile Şırnak’ın Cizre ilçesi arasında bulunan ve daha önce yapılan ancak açılmayan yeni Nusaybin Sınır Kapısı kesiminde başlanan hendek kazma çalışmaları iş makineleri eşliğinde sürüyor. 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki hendeğin uzunluğu bir haftada 500 metreye ulaştı.

Hendek kazma çalışmaları devam ederken, bölgede Türk askerlerinin zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Hendeğin, Suriye’deki is savaş yüzünden güvenlik amaçlı kazıldığı ve yasadışı geçişlerin de önlenmesinin amaçlandığı belirtildi. Nusaybin ile Kamışlı arasına Şubat ayında da Kızıltepe ilçesi yönüne hendek kazılmıştı. 2 metre genişlik ve 3 metre derinliği olan hendeğin uzunluğu 1 kilometreyi bulmuştu.

Suriye sınırında bulunan Demirtepe Sınır Karakolu’ndada önlemlerin üst seviyede olduğu, karakol çevresine radar, uzun menzilli toplar ve tankların yerleştirildiği görüldü.

IŞİD'liler yine sınıra geldi, mayın döşedi

İddiaya göre, Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Halep kentinin Cerablus ilçesini kontrolünde tutan IŞİD militanları sınır hattına yakın bir noktaya geldi ve toprağa patlayıcı döşedi. Sınırda nöbet tutan askerlerin hemen yakınındaki bölgede gözüken ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran IŞİD militanları bugün öğle saatlerinde yine sınıra yakın bir noktada görüldü. Sınır hattına gelen 3 IŞİD militanından birisi silahıyla önlem alırken, diğer 2 militan ise kazdığı toprağa patlayıcı yerleştirdi.

2 gazeteciye kimlik kontrolü

Sınır hattında bu gelişmeyi takip eden bazı gazeteciler askerler tarafından yasak bölgeyi görüntülediği gerekçesiyle polise şikayet edildi. Şikayet üzerine sınır hattına gelen polisler, 2 muhabiri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Gazeteciler burada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Hakim noktalara füze bataryaları

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Karkamış'ta, Suriye'yi gören hakim noktalar ile kritik bölgelerde teyakkuz durumuna geçildi. Karkamış'a 5 kilometre uzaklıktaki Türkyurdu Mahallesi'nin Suriye'yi gören hakim bir tepesine füze batarya sistemi kurulduğu görüldü. Füze bataryalarının kurulu olduğu alana sivillerin geçişine izin vermeyen askerler, termal kameralar ile Suriye tarafını sürekli izleyerek gelişmeleri anlık olarak üstlerine bildirdiği kaydedildi.