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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK, Türkiye-Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri personel sevk etti

05 Eylül 2013 10:25

Türkiye-Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı. TSK, Gaziantep'in Kilis ilçesi ve Hatay'ın Yayladağı ilçesine tank, zırhlı araç ve askeri personel gönderdi.
 
Dün öğle saatlerinde Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, geniş güvenlik önlemi altında Kilis'e geldi.

Askeri araçların, 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı karakol çevresine konuşlandırıldı. Öte yandan, benzer sevkiyatın Gaziantep'in Karkamış ve Oğuzeli ilçelerine de yapıldığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde ise Hatay'ın Yayladağı ilçesine 20 araçlık askeri konvoy geldi. Suriye sınırında bulunan Yayladağı ilçesine askeri araçların yoğun güvenlik önlemleri altında geldiği görüldü.

İçerisinde 1 ambulansında yer aldığı 20 araçlık konvoyun 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na giriş yaptı.

Araçlar sınır noktalarında belirlenen yerlere konuşlandırılacak.

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