Suriye sınırına askeri araç ve tank sevkiyatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki yaklaşık 2 bin ABD askerini geri çekeceğini açıklamasının ardından 'bir süreliğine' ertelense ve şimdilik kapsamına dair detaylı bilgi bulunmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kapsamında hazırlıklar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından demir yoluyla, Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç ve tank sevkiyatı yapıldı.

TSK tarafından Türkiye’nin çeşitli birliklerinden demir yoluyla Hatay’a gönderilen tank ve askeri araçlar, İskenderun Garı’ndan TIR'lara yüklenerek konvoy halinde geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

