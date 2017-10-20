Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı sürüyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRKİYE\'nin Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin Oğulpınar Mahallesi\'ne askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Suriye\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesi için hazırlık yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, batı kentlerindeki birliklerden Hatay\'a askeri araç ve gereç sevkiyatını sürdürüyor. Reyhanlı\'nın Oğulpınar Hudut Karakolu bölgesinde yoğunlaşan hareketlilik bugün de devam etti. Reyhanlı\'ya getirilen askeri araçlar, sınır hattına intikal etti.



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