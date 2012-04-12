Suriye sınırı yine ateş altında

Kilis'in Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınlarında mevzilenen Suriyeli askerler, saat 18.30 sıralarında Türkiye'ye mayınlı sahadan geçmek isteyen 10 kişilik grubun üzerine ateş açtı.

Açılan ateş üzerine ağaçlık alanda gizlenen 10 kişilik grup, bir süre sonra sınır bölgesinden ayrıldı. Konteynerkentte kalan bazı Suriyeliler de kaçanları karşılamak için bölgeye gitti. Olayda yaralanan olmazken Suriyeli askerlerin geçişi engellemek için açtığı ateş yaklaşık 1 saat sürdü.

Geçişlerin durması üzerine bölge tekrar sessizliğe büründü.

Kurşunlar konteyner kente isabet etti

Dün akşam açılan ateş sonucu sınırı geçmek isteyen 3 Suriyeli yaralanmış çatışmalar sırasında seken kurşunların konteyner kente isabet ettiği iddia edilmişti.

İddialar bugün Kilis Valisi Yusuf Odabaş tarafından doğrulandı.

Dün akşam Kilis sınırında Suriye ordusu ile muhalifler arasında çıkan çatışmada seken kurşunların konteyner kente isabet ettiğini söyleyen Odabaş, "Suriye askerleri ile muhalifler arasındaki çatışma kampta kalan Suriyeliler olumsuz etkileniyor. Sınırın karşı tarafından onlara ateş açılmaması için biz de bazı önlemler aldık" diye konuştu.