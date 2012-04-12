T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye sınırı yine ateş altında

Türkiye – Suriye sınırında bu akşam da silah sesleri yükseldi. Suriye güvenlik güçleri mayınlı sahadan Türkiye’ye geçmek isteyen 10 kişilik gruba ateş açtı.

12 Nisan 2012 01:59

Kilis'in Öncüpınar Gümrük Kapısı yakınlarında mevzilenen Suriyeli askerler, saat 18.30 sıralarında Türkiye'ye mayınlı sahadan geçmek isteyen 10 kişilik grubun üzerine ateş açtı.

 
Açılan ateş üzerine ağaçlık alanda gizlenen 10 kişilik grup, bir süre sonra sınır bölgesinden ayrıldı. Konteynerkentte kalan bazı Suriyeliler de kaçanları karşılamak için bölgeye gitti. Olayda yaralanan olmazken Suriyeli askerlerin geçişi engellemek için açtığı ateş yaklaşık 1 saat sürdü.
 
Geçişlerin durması üzerine bölge tekrar sessizliğe büründü.
 
 

Kurşunlar konteyner kente isabet etti

 
 
Dün akşam açılan ateş sonucu sınırı geçmek isteyen 3 Suriyeli yaralanmış çatışmalar sırasında seken kurşunların konteyner kente isabet ettiği iddia edilmişti.
 
İddialar bugün Kilis Valisi Yusuf Odabaş tarafından doğrulandı.
 
Dün akşam Kilis sınırında Suriye ordusu ile muhalifler arasında çıkan çatışmada seken kurşunların konteyner kente isabet ettiğini söyleyen Odabaş, "Suriye askerleri ile muhalifler arasındaki çatışma kampta kalan Suriyeliler olumsuz etkileniyor. Sınırın karşı tarafından onlara ateş açılmaması için biz de bazı önlemler aldık" diye konuştu.
 

ETİKETLER

konteyner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24