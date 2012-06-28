Suriye sınırdaki PKK bayrağını kaldırdı

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi’nin karşısında bulunan Suriye’nin Ayn-el Arap kasabasının yüksek bir tepesine dikilen ve Türkiye’de tepkiye yol açan PKK ile bağlantılı Tev- Dem adlı yapılanmaya ait bayrak, yerinden kaldırıldı.

Yoğun Kürt nüfusun yaşadığı Halep’in Kobani İlçesi’nin Ayn-el Arap kasabasında, Türkiye sınırına 1 kilometre uzaklıktaki yüksek tepeye bir süre önce PKK ile bağlantılı Tev- Dem adlı yapılanmaya ait bayrak dikildi. 2’nci Hudut Taburu askerlerince korunan sınırın Türkiye tarafında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Köyü’nden görülen bayrak, vatandaşların tepkisine yol açtı. Olay, Kürt internet sitelerinde de yer aldı.

Tepkilerin ardından Suriye tarafındaki tepelik noktada bulunan bayrak indirildi. Sınır hattında yaşayanlar, dün geceye kadar yerinde duran bayrağı sabah saatlerinde görmediklerini söyledi.