Suriye sınırda Türkiye'ye doğru ikinci ateş

Ülkelerindeki iç çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler'in kaldığı Kilis'teki konteyner kentlere Suriye tarafından ateş açıldığı öğrenildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında akşam saat 19.00 sıralarında, Suriyeliler mayınlı sahayı kullanarak, Kilis'e geçmeye başladı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grubun Türkiye'ye geçişi sırasında silah sesleri duyuldu. Suriye'nin yüksek tepelerinde mevzilenen askerlerin kısa süreli açtığı ateş sırasında panik yaşandı. Seken kurşunlardan bazıları konteynırlara isabet etti. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı saldırının ardından, Türkiye'ye geçen Suriyeliler, minibüslerle konteynır kente götürüldü. Türk polisi Suriye sınırına yaklaşmak isteyen gazetecilere ve Türk vatandaşlarına izin vermedi

Konteyner kentteki binlerce Suriyeli, zaman zaman konteyner kente isabet eden kurşunlardan korktuklarını söyledi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda güvenlik gücü, sınır kapısına giden yolda barikatlar oluşturdu. Kilis Valisi Yusuf Odabaş da konteyner kente geçti.

Bu arada, güvenlik güçleri, konteyner kentte kalan Suriyelilere dışarıya ve yüksek yerlere çıkmamaları yönünde hoparlörle uyarıda bulundu.

Dün sınırda yaşanan olayların ardından güvenlik nedeniyle geçici süreyle kapatılan ve bugün öğleden sonra yeniden açılan Öncüpınar Gümrük Kapısı'nın çok sakin olduğu bildirildi.

Halep'in Azez ilçesi ile Esseleme Sınır Kapısı arasında dün Suriye güvenlik güçleri ile muhalifler arasında çıkan çatışmada yaralanan 21 kişi, sınırı geçerek geldikleri Kilis'te hastaneye kaldırılmıştı. Suriye güvenlik güçlerinin muhaliflere ateş açması sonucu Kilis konteyner kentte görev yapan Türk polis memuru Ali Kaplan ve mütercim Sevgi Topal hafif yaralanmıştı.