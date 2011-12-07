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Ekonomi

Suriye sınır kapısından geçiş başladı HATAY (A.A)

07 Aralık 2011 17:45

-Suriye sınır kapısından geçiş başladı HATAY (A.A) - 07.12.2011 - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz, Cilvegözü ve Babel Hava Sınır kapılarındaki beş günlük bekleme süresinin ardından nakliyecilerin fark ödeyerek geçişlere başladığını belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşmalarını askıya alması sonrasında, Babel Hava Sınır Kapısı'nda bilgisayar sistemi değişikliği çalışması gerekçesiyle beş günden bu yana araçların geçişine izin verilmeyen uygulamanın bugün sona erdiğini söyledi. Suriye'nin yeni gümrük sisteminin açıldığının kendilerine ifade edildiğini bildiren Yılmaz, ''Tır sürücülerimizi kapıya doğru yönlendirmeye başladık. Nakliyeciler, fark ödeyerek geçişlere başladı. Suriye'ye yapılan taşımalarda 800 dolar, Lübnan'a yapılan taşımalarda da bin 400 dolar gibi fark ödemek zorunda kalacak. Akaryakıtın litresini 30 Suriye lirasından 80 Suriye lirasına çıkarmaları sonucu bu fark oluşuyor'' diye konuştu. Yılmaz, Suriye'nin transit taşımacılığa yüzde 100 zam yaptığını da vurgulayarak, daha önce ücret almadığı ikili taşımalardan da şu anda ücret alınmaya başladığını kaydetti. Nakliyecilerin bu farkı ödemek zorunda olduğunu ve başka ülkeden geçiş şanslarının da bulunmadığını anlatan Yılmaz, bu gelişmelerin Türk ihracatının maliyetinin yükselmesine neden olacağını, ayrıca diğer ülkelere karşı da rekabet gücünün de zayıflayacağını dile getirdi. Bu arada, beş günden bu yana iki ülkenin sınır kapılarında bekleyen nakliyeciler, Suriye tarafına fark ödeyerek geçişlerini gerçekleştiriyor.

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