-SURİYE SINIR KAPISINDA GERGİNLİK ŞANLIURFA (A.A) - 19.07.2011 - Suriye tarafının Akçakale Gümrük Kapısı'nda, sivil araçların geçişlerine sınırlama getirmesini protesto eden bir grup, bu ülkeden gelen araçların girişlerine engel oldu. Alınan bilgiye göre, Rakka Valiliği, daha önce günde bir kez Suriye'ye giriş çıkış yapabilen sivil araçların seferlerini, bir süre önce haftada bire indirme kararı aldı. Bu duruma tepki gösteren ve Akçakale Gümrük Kapısı çevresinde toplanan bir grup, Suriye'den gelen araçların Türkiye'ye giriş yapmasına engel olacaklarını ve geçen araçları taşlayacaklarını ifade etti. Güvenlik güçlerinin uyarısına karşın eylemini sürdüren grubun oluşturduğu yoğunluk nedeniyle sınırın iki tarafında da geçişler yapılamadı. Sorunu çözmek amacıyla Akçakale Gümrük Kapısına gelerek vatandaşlarla görüşen Akçakale Kaymakam Vekili ve Harran Kaymakamı Serkan Keçeli, eylemin kanuni olmadığını belirterek, vatandaşlardan dağılmalarını istedi. Ancak vatandaşlar, uyarılara rağmen bir süre dağılmadı. Daha sonra sınırı geçerek, Tellebyat Mıntıka Müdürü Albay Adnan El Halil ile görüşen Kaymakam Keçeli, dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin aldığı bu kararın üst makamlarca çözülebileceğini söyledi. Keçeli, önlemlerin devam edeceğini, sorunu en kısa zamanda çözmeye çalışacaklarını kaydetti. Bir süre eylemlerine devam eden grubun dağılmasının ardından gümrük kapısından geçişler tekrar başladı.