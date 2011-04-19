-SURİYE SİLAHLI AYAKLANMAYI BASTIRMAKTA KARARLI ŞAM (A.A) - 19.04.2011 - Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkedeki protesto gösterileriyle ilgili olarak, ''Suriye'nin güvenliğini tehlikeye sokan 'silahlı ayaklanma' bastırılmalıdır'' açıklamasında bulundu. Bakanlıktan gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, ''Bazı vilayetlerde, özellikle de polis ve sivillerin öldüğü, kamu binalarının zarar gördüğü Humus ve Banyas'taki olaylar Selefi grupların silahlı ayaklanmasıyla karşı karşıya kalındığını göstermektedir'' denildi. Açıklamada, ''halkın güvenliğini bozan ve halkı korkutan bu silahlı grupların terörist faaliyetlerinin hoşgörülemeyeceği'' belirtildi ve ''silahlı ayaklanmanın her türüne son vermek ve sorumluları adalete teslim etmek için teröristlerinin nerede olurlarsa olsunlar bulunacağı ve ülkede güvenlik ve istikrarın kararlılıkla tesis edileceği'' ifade edildi.