T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye seyahatlerine uyarı ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2011 12:26

-Suriye seyahatlerine uyarı ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye karayollarını kullanmak zorunda olan Türk vatandaşlarını uyardı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye'den Suriye'nin çeşitli merkezlerine ve Suriye üzerinden diğer ülkelere seyahat etmekte olan vatandaşların can ve mal güvenliklerini olumsuz etkilemeye başladığının gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu çerçevede, Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşlarımızın ülkedeki güvenlik koşulları düzelinceye kadar, risk altında oldukları bilinciyle hareket etmeleri, seyahatlerini gündüz saatlerinde ve mümkün olduğunca konvoy oluşturarak yapmaları, mutlak zorunluluk yok ise meskun mahaller dışında duraklamamaları, her hal ve karda müteyakkız olmaları ve olumsuz olaylarla karşılaşmaları durumunda Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuz ile ivedilikle irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24