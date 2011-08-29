-Suriye seyahatlerine uyarı ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Suriye karayollarını kullanmak zorunda olan Türk vatandaşlarını uyardı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye'den Suriye'nin çeşitli merkezlerine ve Suriye üzerinden diğer ülkelere seyahat etmekte olan vatandaşların can ve mal güvenliklerini olumsuz etkilemeye başladığının gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bu çerçevede, Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşlarımızın ülkedeki güvenlik koşulları düzelinceye kadar, risk altında oldukları bilinciyle hareket etmeleri, seyahatlerini gündüz saatlerinde ve mümkün olduğunca konvoy oluşturarak yapmaları, mutlak zorunluluk yok ise meskun mahaller dışında duraklamamaları, her hal ve karda müteyakkız olmaları ve olumsuz olaylarla karşılaşmaları durumunda Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuz ile ivedilikle irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir."