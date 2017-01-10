Suriye semalarında ABD ve Rus uçağı karşı karşıya geldi

ABD ve Rusya'ya ait birer askeri uçak, Suriye hava sahasında tehlikeli şekilde yakınlaştıkları iddia edildi.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Suriye semalarında uçmakta olan bir ABD radar uçağı, Su-35 tipi Rus savaş uçağının yaklaşmakta olduğunu farketti.

Rus savaş uçağının ABD uçağını taciz etmesi üzerine, ABD'li pilotun Rus pilotu bir kaç kez uyardığı ancak Rus pilottan cevap alamadığı kaydedildi.

Gazete, Rus ve ABD uçaklarının Suriye'de sık sık karşı karşıya geldiğini ve yaşanabilecek uluslararası bir kazanın sürpriz olmayacağını belirtti.