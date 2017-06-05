Suriye şehirlerindeki 'devam eden hayat' Instagram'da

6 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de ülkede kalanlar başkent Şam'dan iç savaşın en çok etkilediği kentlerden Halep'e kadar, ülkenin öteki yüzünü Instagram hesaplarında paylaşıyor.

Hükümet kontrolündeki Şam'da fotoğrafların fonuna normal hayatın rutini eşlik ederken, Halep'te ise arka planda halen iş savaşın yıkımı yer alıyor.

Guardian gazetesi böyle paylaşımlar yapan 6 Suriyeli ile neden "yıkımı değil umudu fotoğrafladıklarını" konuştu.



"Benim paylaşımlarım genellikle şehirde yaşanan, su sıkıntısı, elektrik kesintileri gibi günlük sorunlara ilişkin oluyor. Instagram'ı seviyorum çünkü burası daha az politik. Paylaşımlarım sayesinde 30 bin takipçi edindim. En sevdiğim fotoğrafım bir kağıt bardağa çizdiğim Şam resmi..."

"Ben Suriye'nin en eski Instagram kullanıcılarından biriyim. 2012 yılında hesabımı açtım ve bu platformun halen güzel resimler paylaşmak için mükemmel olduğunu düşünüyorum. En sevdiğim fotoğraf, her gün balkonumdan gördüğüm bir manzara: uçmaktan yorulan kuşlar elektrik tellerinde dinleniyor. Bence bir fotoğraf binlerce kelimeden daha güçlüdür"





"Halep'ten kaçmadan önce Instagram'ı dış dünyaya savaşın yıkımını göstermek için kullanıyordum ve sıklıkla fotoğraflarımın dışarıda paylaşıma girdiğini görüyordum. Sanırım en vurucu fotoğrafım Aralık ayında, kent halen uçaklar tarafından bombalanırken çektiğim. Bu fotoğrafta, doktor sıkıntısı çekilen kentte, bir hastalık sonucu hayatını kaybeden bir kadın yer alıyor. Eşi yanına oturmuş ağlıyor."





"Fotoğraflarda Suriye'nin öteki yüzünü göstermeye çalışıyorum. Güller, doğa ve dar sokaklar gibi.. Ben, takipçilerime, Suriye'nin tüm yıkıma karşın halen güzel olduğunu göstermek istiyorum. Instagram aynı zamanda günlük stresi atmak için de kullanıyorum"





"Neredeyse her gün Şam'da dolaşıyorum ve fotoğraf çekiyorum. Instagram hayatımın merkezinde ve bu platformu başkentin değişik yüzlerini göstermek için kullanıyorum.

Paylaştığım fotoğrafta, dükkanını kaybettiği için arabada terzilik mesleğine devam eden biri yer alıyor. Bu fotoğrafı paylaştıktan sonra çok sayıda "bu adama yardım etmek istiyoruz" mesajı aldım."

"Benim hesabım 'bitmeyen fotoğraf' adını taşıyor. Kullandığım filtrelerle şehrin güzelliğini göstemeyi amaçlıyorum. Bu şehre olan sevgim karşısında bana sürekli ilham veriyor. Şu ana kadar paylaştığım en vurucu fotoğraf bir televizyonu önüne oturarak çizgi film izleyen bir evsiz çocuk."