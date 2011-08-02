-SURİYE SAVUNMA BAKANINA YAPTIRIM BRÜKSEL (A.A) - 02.08.2011 - Avrupa Birliği, Suriye Savunma Bakanı Ali Habib'e mal varlığı ve seyahat kısıtlaması yaptırımı getirdi. AB Resmi Gazetesi'ne göre, 62 yaşındaki Habib'in yanı sıra içişleri baş emniyet yetkilisi Tümgeneral Tevfik Yunus da yaptırım listesine alındı. Böylelikle AB'nin Devlet Başkanı Beşşar Esad dahil Suriyelilere uyguladığı yaptırım kararı 35 yetkiliyi kapsamış oldu. Yaptırım kararı, sorunlu Hama kentinin askeri İstihbarat Dairesi Başkanı M. Mufleh'i de içeriyor.