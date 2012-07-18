Suriye Savunma Bakanı ile Esed'in kayınbiraderi öldürüldü

Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlenerek sürüyor. Suriye'de başkent Şam'da şiddetlenen çatışmalar Beşşar Esed rejiminin bazı önemli isimlerinin hayatına mal olan bombalı bir saldırıyla doruğa tırmandı. Şam'da bakanlarla, üst düzey güvenlik yetkililerinin buluştuğu binaya düzenlenen saldırıda Savunma Bakanı Davud Racha ile Esed'in eniştesi Assef Şevket'in öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanı ile Suriye gizli servisi El Muhaberat'ın başkanı ve Esed'in kardeşinin de öldüğü öne sürüldü, ancak bu bilgiler doğrulanmadı. Daha sonra yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı'nın yaralı, ancak hayatta olduğu belirtildi. Saldırının, toplantının yapıldığı salona giren bir korumanın üzerindeki bombayı patlatmasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Ancak Arap basını, bombanın binaya daha önce yerleştirildiği iddiasını da kamuoyuyla paylaştı.

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, Esad'ın patlamanın ardından kayıplara karıştığı iddia edildi.

Diğer yandan Esed'in, Şam ve çevresinde büyük bir askeri operasyona hazırlandığına işaret edildi. Esed'in kardeşine bağlı birliğin yakınında patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da bugün (18 Temmuz 2012) ulusal güvenlik binasına intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bombalı bir saldırı düzenlendi. Suriye devlet televizyonu saldırıda Suriye Savunma Bakanı Davud Racha'nın öldürüldüğünü ve yaralılar arasında üst düzey güvenlik yetkilileri olduğunu duyurdu.

Esed'in eniştesi de öldü

Lübnan'daki Hizbullah'ın yayın kuruluşu El Manar televizyonu da, intihar saldırısında İçişleri Bakanı El Şaar ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in eniştesi Suriye istihbaratının başkanı Assef Şevket'in de öldüğünü duyurdu. BAAS rejiminin en karanlık isimlerinden biri olduğu kaydedilen Şevket, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin öldürülmesinde kilit sorumluluğu bulunduğu düşünülen birkaç isimden biriydi.

Suriye devlet televizyonu da, Şam'da ulusal güvenlik merkezine düzenlenen intihar saldırısının Esed yönetimi bakanlarının, üst düzey güvenlik yetkilileriyle buluştuğu binada meydana geldiğini belirtti. Ölü ve yaralılar arasında bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkililerinin olduğu belirtildi.

'15 kişi öldürüldü' iddiası

Suudi sermayeli El Arabiya televizyonu ise, saldırıda 15 kişinin öldüğünü ileri sürdü. İntihar saldırısı düzenlenen binanın Şam'ın merkezindeki Revda mahallesinde bulunduğu, Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Hişam İhtiyar'dan haber alınamadığı belirtildi.

'60 asker öldürüldü'

Muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu önceki gün yayınladığı bildiride, Esad rejimine karşı ülke genelinde "Suriye Depremi ve Şam Volkanı" kod adıyla saldırı dalgası başlatacağını duyurmuştu. Bildiri sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimine bağlı güçlerle, muhaliflerin oluşturduğu özgür Suriye Ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gece boyunca devam eden saldırılarda 60 askerin öldürüldüğü iddia edildi.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dünden bu yana süren çatışmalarda Suriye ordusuna bağlı 60 askerin öldürüldüğünü savundu.

İki general Türkiye'ye kaçtı

Suriye ordusundan kaçan general sayısı da her geçen gün artıyor. Uluslararası haber ajansı Reuteurs, Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriyeli iki generalin daha firar ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Haberde, iki generalle birlikte 600 Suriyeli mültecinin de Türkiye'ye geldiği açıklandı. Suriye'deki şiddet olaylarının başlamasından bu yana Türkiye'ye sığınan general sayısının da 20'ye ulaştığı hatırlatıldı.

Türk istihbaratına da suçlama

Suriye Enformasyon Bakanı Umran ez-Zuabi Şam'da meydana gelen intihar saldırısının dış istihbarat örgütlerinin işi olduğunu iddia etti.

Umran ez-Zuabi patlamalarla ilgili olarak "Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail istihbaratının düzenlediği bu saldırı cevapsız kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

Suriye devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 milyon askeri bir araya getirecek güce sahip olduklarını ifade eden Zuabi, Şam'daki 4. Tümen karargahında herhangi bir patlamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Saldırıyı radikal islamcı bir örgüt üstlendi

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, Şam'da düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Özgür Suriye Ordusu, AFP'ye elektronik postayla gönderdiği açıklamada, "bunun Esad'ın, sağ kollarının ve sivil ya da asker olsun rejimin simgelerinin düşürülmesine yönelik büyük operasyonların ilki olduğu" vurgulandı.

Bu arada, Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan muhalif gruplardan Livau'l-İslam'a bağlı Şehitler Timi sözcüsü Ebu Ammar, Şam'daki intihar saldırısını üstlendiklerini açıkladı. Sözcü ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi. Öte yandan Suriyeli muhalif komutanlardan Riyad El Esad, intihar saldırısını kendisine bağlı güçlerin düzenlediğini söyledi.

Associated Press haber ajansına konuşan El Esad, devlet televizyonunda saldırının bir intihar eylemi olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Kendisine bağlı güçlerin bombayı odaya yerleştirdikten sonra patlattığını ileri süren El Esad, ''saldırıyı düzenleyenlerin tamamı şu anda hayatta'' diye konuştu.

Yeni Savunma Bakanı atandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yeni savunma bakanı atadı. Devlet televizyonu, Esad'ın Fehd Casim El Feric'in yeni savunma bakanı olarak atandığını duyurdu.

Beyaz Saray: Esad kayıp

Patlamanın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın nerede olduğunun bilinmediği iddia edildi. Muhalifler ise devlet başkanlığına ait bir uçağın Şam havalanından kalkarak, Lazkiye'ye doğru hareket ettiğini öne sürüyor.