'Suriye'deki savaşta üç yıl içinde 11 bin çocuk öldü'

Suriye'deki iç savaşta üç yıl içinde 11 bin çocuğun öldüğü açıklandı.Bu çocukların yüzlercesinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Oxford Research Group (Oxford Araştırma Grubu) adlı kuruluşun yayımladığı rapora göre, bu çocukların bir çoğu, kendi yaşadıkları bölgelerde bomba ve topçu mermileriyle hayatını kaybetti.

"Çalınan gelecekler" başlıklı rapor Beşşar Esad yönetimine karşı ayaklanmanın başladığı Mart 2011'den Ağustos 2013'e kadarki çocuk ölümlerini kapsıyor.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre, 17 yaşında altındaki 11,420 kurbandan 389'unun keskin nişancıların kurşunlarıyla hayatını kaybettiği belirtilen raporda, 764 çocuğun yargısız infaza uğradığı, aralarında bebeklerin de bulunduğu 100'den fazla çocuğun da işkence gördüğü kaydediliyor.

Savaşta ölenlerin erkek çocukların sayısı kız çocuklarınınkinden iki kat fazla. Hedef gözetilerek açılan ateş sonucu en fazla 13-17 yaş grubundaki çocuklar ölüyor.

Üç yıl içinde en fazla çocuğun öldüğü kent Halep. Kentte savaşta toplam 2,223 çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Raporda yer alan rakamların, ölümlerin kaydını tutan Suriyeli sivil toplum örgütleri tarafından sağlandığı haber veriliyor ve bazı bölgelere erişim olmadığı için verilerin eksik olduğu vurgulanıyor.

Oxford Araştırma Grubu'nun raporunda, Suriye'deki savaşın çocuklar için büyük bir felaket getirdiği belirtilerek, tüm taraflara sivilleri ve okul, hastane ve ibadet yerlerini hedef almamaları çağrısı yapılıyor.