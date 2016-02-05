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Ekonomi
Deutsche Welle

Suriye savaşının komşuya faturası

Suriye'deki iç savaş bölge ülkelerine 35 milyar dolar kaybettirdi.

05 Şubat 2016 12:59

Dünya Bankası aynı zamanda ekonomik çöküntüye de yol açan Suriye'deki
iç savaşın astronomik zarara yol açtığını duyurdu. Dünya Bankası'nın üç
aylık Ortadoğu raporuna göre, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye,
Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır şimdiye kadar 35 milyar dolarlık ekonomik
zarara uğradı.

Raporda devamla, Suriye iç savaşının komşu ülkelerin bütçelerine önemli
mali yük bindirdiği ve işsiz olan mültecilerin sığındıkları ülkelerin bütçe
harcamalarının artmasına neden oldukları belirtildi.

Yaklaşık beş yıl önce patlak veren savaş nedeniyle Suriye'de 13 milyon iç
mülteci bulunuyor. 4 milyon Suriyeli de komşu ülkelere sığınmıştı. Birleşmiş
Milletlerin tahminlerine göre Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 260 bin
kişi öldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SuriyeBankasıOrtadoğuTürkiye LübnanIrakMısırSuriyeliMilletlerinDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG BÖ

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