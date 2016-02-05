Suriye savaşının komşuya faturası

Dünya Bankası aynı zamanda ekonomik çöküntüye de yol açan Suriye'deki

iç savaşın astronomik zarara yol açtığını duyurdu. Dünya Bankası'nın üç

aylık Ortadoğu raporuna göre, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye,

Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır şimdiye kadar 35 milyar dolarlık ekonomik

zarara uğradı.

Raporda devamla, Suriye iç savaşının komşu ülkelerin bütçelerine önemli

mali yük bindirdiği ve işsiz olan mültecilerin sığındıkları ülkelerin bütçe

harcamalarının artmasına neden oldukları belirtildi.

Yaklaşık beş yıl önce patlak veren savaş nedeniyle Suriye'de 13 milyon iç

mülteci bulunuyor. 4 milyon Suriyeli de komşu ülkelere sığınmıştı. Birleşmiş

Milletlerin tahminlerine göre Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 260 bin

kişi öldü.