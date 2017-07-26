Suriye: Savaşın sonunun başlangıcı

ABD'nin, CIA'in Suriyeli isyancıları destekleme programını bitirmesinin ardından Reuters haber ajansına konuşan Suriye Ulusal Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, kararın savaşı sonlandırmak için bir "başlangıç" olduğunu söyledi. Bakan, "Atılan tüm bu adımlar Suriye krizinin çözümü için bir başlangıç ve bu adımlar olmadan çözüm de olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Dış devletlerin silah ve savaşçıların kendi topraklarından geçişine engel olmasının en önemli gereklilik olduğunu kaydeden Haydar, "Açık yara gibi kalan bölgeler olduğu sürece bir çözüm olmayacaktır" diye konuştu.

Haydar ayrıca hükümetin, Suriye içindeki isyancılarla "çatışmasızlık bölgeleri" olarak tabir edilen alanları genişletmek adına daha fazla "uzlaşı anlaşmaları" yapmaya istekli olduğunu söyledi. "Çatışmasızlık bölgeleri" fikri Rusya'nın başını çektiği diplomatik girişimlerle hayata geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2013 yılından beri devam eden ve ABD'nin seçtiği isyancılara silah ve mühimmat desteğinin yanı sıra eğitim verdiği CIA programının resmen bitirildiğini Salı günü açıklamıştı.

Haydar ayrıca "ABD'nin, ılımlı fraksiyonlar olarak addettiği tüm grupları silahlandırıp eğitme çalışmaları başarısız olmuştur" dedi ve bunu ciddi bir politika değişikliğinden ziyade, "ABD'nin başarısızlığı kabulü" olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

ABD'nin programı neydi?

Suriye'de Esad'a karşı isyancı grupları destekleme programı ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde 2013 yılında başlamıştı. Program kapsamında binlerce hükümet karşıtı savaşçı eğitilip silahlandırılmıştı.

Ancak ABD'nin programa bağlılığı, isyancıların Esad'ı devirebileceği konusunda şüphelerin artması ve dikkatin Suriye ve Irak'ta güçlenen IŞİD'e karşı mücadeleye yönlenmesiyle azalmıştı.

Programa destek, geçen yıl isyancıların Halep'te ellerinde bulunan bazı bölgeleri Rusya destekli Esad birliklerine kaybetmesiyle de iyice azalmıştı.

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Reuters,ÇÖ/BK