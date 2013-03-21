Suriye savaş uçağı, Rasulayn'ı bombalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, Suriye ordusuna ait savaş uçağı tarafından bombalandı.

Geçen yıl kasım ayında önce ordu birlikleri, ardından PKK'nın bu ülkedeki kolu olan PYD güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Ceylanpınar'ın hemen karşısındaki Rasulayn, günlerce Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmıştı. Onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Rasulayn, bu sabah saat 06.30 sıralarında Suriye Ordusu'na ait bir jet tarafından 15 dakika arayla 2 kez bombalandı. Türkiye sınırına 2 kilometre uzağında meydana gelen saldırılarda, bombaların biri boş araziye düşerken, diğeri ise kimsenin bulunmadığı eve isabet etti. Ölen ve yaralanan olmadığı bildirilen saldırı sonrası sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.