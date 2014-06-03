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Dünya
Deutsche Welle

Suriye sandık başında

Suriye halkı, üç yıllık iç savaşın ardından devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında gidiyor. Muhalefet ise seçimleri boykot ediyor.

03 Haziran 2014 14:30


Suriye'de hükümetin yönetimindeki bölgelerde seçim merkezleri açıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 milyondan fazla seçmenin oy vermeye çağrıldığı kaydedildi. Muhalefet ise seçimleri meşru olarak görmüyor.

50 yıldan uzun süredir ilk kez birden çok adayın yarıştığı seçimlerde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Esad, 2007 yılında yapılan tek adaylı referandumda oyların yüzde 96'dan fazlasını alarak ikinci 7 yıllık görev dönemine başlamıştı.

Eski siyasetçilerden Mahir Abdulhafiz Haccar ve eski bakanlardan Hasan Abdullah El Nuri, adaylıklarını nisan ayında açıklamıştı. Batı tarafından desteklenen muhalif Suriye Ulusal Koalisyonu ise seçimleri boykot edip insanlara evde kalma çağrısı yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, geçen ay yaptığı açıklamada, “Esad tarafından sahnelenen seçimlerin bir hakaret, saçmalık ve hilekârlık olduğunu” savunmuştu. Türkiye ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkenin oluşturduğu Suriye'nin Dostları Grubu, yayınladıkları ortak bildiride seçimleri bir ”demokrasi parodisi“ olarak nitelendirmişti.

Seçimlerin, hükümetin kontrolündeki bölgelerde mümkün olacağı belirtiliyor. Şam'ın belirli bölümleri ve Halep, isyancıların elinde. Ancak ülkenin kuzey ve doğusu hükümet kontrolü altında. Evlerinden ayrılıp Lübnan ya da Ürdün gibi ülkelere kaçan Suriyeliler de seçimlere çağrıldı.

Üç yıldan daha uzun süredir iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede 160 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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