Suriye: Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan anlaşma sonucunda Suriye’de cihatçıların elinde kalan son yer olan İdlib’de silahsız bölge kurulması anlaşması yapıldı. Anlaşmaya Suriye hükümetinden gelen ilk tepki, ‘memnuniyet duyulması’ yönünde oldu.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına, Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, dün Soçi'deki zirvede Putin ile Erdoğan arasında varılan İdlib'de silahsız bölge mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ancak Esad yönetiminin Suriye'nin tamamında yeniden kontrolü sağlama hedefine uygun konuşan Dışişleri yetkilisi, ''Suriye toprağının son parçası kurtarılana dek terörle savaşımızı devam ettireceğiz'' dedi.