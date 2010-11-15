-SURİYE, RUMLARLA ANLAŞMA İDDİASINI YALANLADI ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye ile Kıbrıs Rum kesimi arasında anlaşma imzalandığı iddiasını yalanladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muallim, Suriye ile Kıbrıs Rum kesimi arasında "münhasır ekonomik anlaşma" imzalandığı yolundaki iddiayla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu aradı. Muallim, böyle bir anlaşmanın söz konusu bile olmadığını kaydetti. Suriye'nin Ankara Büyükelçisi Nidal Kabalan da Suriye ile Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Ada'yı ziyareti sırasında anlaşma imzalandığı yolundaki haberlerin "tamamen yalan" olduğunu açıklamıştı.