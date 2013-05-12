Suriye: Reyhanlı saldırısını üstlenmiyoruz

Suriye hükümeti Reyhanlı'da dün düzenlenen ve 46 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılarla ilgili sorumluluğu reddetti.

Suriye Enformasyon Bakanı Umran el Zubi, devlet televizyonunda yayınlanan basın toplantısında, “Suriye böyle bir şey yapmamıştır ve asla da yapmaz çünkü değerlerimiz buna izin vermez” dedi.

Bakan El Zubi, bu durumu yaratanın Türkiye'nin politikaları olduğunu, dolayısıyla sorumluluğun Türkiye'de olduğunu söyledi.

Resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre El Zubi, "Türk hükümeti sınır bölgelerini uluslararası terör merkezlerine çevirdi. Türk hükümeti ve başbakanı Türk halkına, Suriye halkına ve bölge halklarına karşı siyasi ve ahlaki sorumluluk taşımaktadır" dedi.