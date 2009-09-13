Suriye resmi haber ajansı Türkçe yayına başladı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türkçe yayın yapmaya
başladı.
Ajansın internet sitesinde, Suriye
ile ilgili haberler Türkçeye çevrilerek okuyuculara ulaştırılıyor. Dün kullanıma
açılan Türkçe yayının, SANA ve Anadolu Ajansı arasında daha önce imzalanan
"haber değişimi programı" anlaşması çerçevesinde başlatıldığı
belirtildi.
Türkçe sayfada, Suriye ile ilgili iç ve dış haberler, çevre,
ekonomi, kültür, seçme haberler, turizm, arkeolojik keşifler, fotoğraf servisi
gibi linklerin yanı sıra Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın gezi, ziyaret ve basın
toplantılarına ilişkin haberler yer alıyor.
Sayfada, "Suriye Türkiye
İlişkileri... Bölgenin değişik dosyalarında daha fazla koordinasyon ve
yardımlaşmada ortak bir istek" başlığı altında bir değerlendirme yazısına yer
verildi.
Değerlendirme yazısında, son 5 yıl içerisinde iki ülke
ilişkilerinin ulaştığı noktaya değinilerek, İsrail'in işgal ettiği topraklardan
çekilmesi, Ortadoğu'da istikrarın sağlanması, Filistin sorunu gibi konularda
Türkiye ve Suriye'nin ortak tutum sergilediği ifade edildi.
Yazıda,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon
Peres'e gösterdiği tepki hatırlatılarak, "Suriye ve Türkiye'nin çekirdeğini
oluşturduğu bölgesel yardımlaşma, bölge ülkeleriyle ortak çalışmanın temelini
oluşturuyor. Tüm bunlar, bölge davalarının çözümlenmesi ve bölgeyi hedef alan
meydan okumaların karşısında durulması için önem taşımaktadır" ifadelerine yer
verildi. Değerlendirme yazısının, ajansın Arapça ve İngilizce sayfalarında da
yer alması dikkati çekti.
Türkçe sayfaya eklenmek üzere, geçmiş
dönemlerde yapılan önemli basın toplantısı, açıklama, ziyaret gibi programların
tercümesi devam ediyor. Türkçe haberleri www.sana.sy/index_tur.html adresinden
ulaştıran ajans, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yayın da
yapıyor.