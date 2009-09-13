Suriye resmi haber ajansı Türkçe yayına başladı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türkçe yayın yapmaya başladı.



Ajansın internet sitesinde, Suriye ile ilgili haberler Türkçeye çevrilerek okuyuculara ulaştırılıyor. Dün kullanıma açılan Türkçe yayının, SANA ve Anadolu Ajansı arasında daha önce imzalanan "haber değişimi programı" anlaşması çerçevesinde başlatıldığı belirtildi.



Türkçe sayfada, Suriye ile ilgili iç ve dış haberler, çevre, ekonomi, kültür, seçme haberler, turizm, arkeolojik keşifler, fotoğraf servisi gibi linklerin yanı sıra Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın gezi, ziyaret ve basın toplantılarına ilişkin haberler yer alıyor.



Sayfada, "Suriye Türkiye İlişkileri... Bölgenin değişik dosyalarında daha fazla koordinasyon ve yardımlaşmada ortak bir istek" başlığı altında bir değerlendirme yazısına yer verildi.



Değerlendirme yazısında, son 5 yıl içerisinde iki ülke ilişkilerinin ulaştığı noktaya değinilerek, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Ortadoğu'da istikrarın sağlanması, Filistin sorunu gibi konularda Türkiye ve Suriye'nin ortak tutum sergilediği ifade edildi.



Yazıda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e gösterdiği tepki hatırlatılarak, "Suriye ve Türkiye'nin çekirdeğini oluşturduğu bölgesel yardımlaşma, bölge ülkeleriyle ortak çalışmanın temelini oluşturuyor. Tüm bunlar, bölge davalarının çözümlenmesi ve bölgeyi hedef alan meydan okumaların karşısında durulması için önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. Değerlendirme yazısının, ajansın Arapça ve İngilizce sayfalarında da yer alması dikkati çekti.



Türkçe sayfaya eklenmek üzere, geçmiş dönemlerde yapılan önemli basın toplantısı, açıklama, ziyaret gibi programların tercümesi devam ediyor. Türkçe haberleri www.sana.sy/index_tur.html adresinden ulaştıran ajans, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yayın da yapıyor.

